В Башкирии в ДТП со школьным автобусом пострадали семь человек

Среди них трое несовершеннолетних

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"ДТП в Нефтекамске на объездной дороге Ташкиново - Нефтекамск. Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada Largus. <...> Трое девочек из автобуса и четверо взрослых из Largus увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 10 детей и 1 сопровождающий. На место ДТП выехал резервный автобус.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, у него была летняя резина, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.