В ликвидации задействовали 58 человек и 18 единиц техники

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В Краснодаре произошел пожар на складе с полиэтиленом. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сообщение о горении продукции в складском здании на Ростовском шоссе в Краснодаре поступило утром. По прибытии подразделений было установлено, что огонь охватил 550 кв. м. склада с полиэтиленом", - сообщили в МЧС.

Пожарные в условиях сильного задымления вынесли из здания два кислородных баллона и один газовый.

"В 07:05 пожар был локализован. Предварительно погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС. Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.

К тушению пожара привлекли 58 человек и 18 единиц техники.