Вылетевший из Екатеринбурга в Благовещенск самолет вернулся в аэропорт по техпричине

Рейс выполняла компания "Уральские авиалинии"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Борт вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Пассажиров позднее доставили в пункт назначения.