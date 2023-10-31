В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил пешехода

Движение в сторону центра затруднено

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Авария с участием автомобиля и пешехода произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 45, движение в сторону центра затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте (в районе дома 45) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло в 07:37. "Водитель автомобиля "Лексус" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшего мужчину-пешехода с различными травмами доставили в медучреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.