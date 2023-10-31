31 октября, 06:10,
обновлено 31 октября, 07:04

В Японии неизвестный открыл огонь по больнице

По информации японского общественного телевидения, два человека пострадали

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил стрельбу рядом с больницей японского города Тода (соседняя с Токио префектура Сайтама), после чего на мотоцикле скрылся с места происшествия. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Изначально сообщалось, что стрельба произошла в самом здании медучреждения, однако, по уточняющей информации, неизвестный произвел несколько выстрелов по окнам больницы, находясь снаружи. По крайней мере два человека пострадали в результате инцидента - врач и пациент. Их жизням ничего не угрожает.

По информации общественного телевидения, злоумышленник на мотоцикле переместился в соседний город Вараби, где забаррикадировался в здании почтового отделения. Агентство Kyodo сообщает, что там также было слышно несколько выстрелов.

На месте работают правоохранители, местных жителей призывают по возможности не выходить на улицу. Пока о мотивах злоумышленника не сообщается. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
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