В Японии неизвестный открыл огонь по больнице

По информации японского общественного телевидения, два человека пострадали

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил стрельбу рядом с больницей японского города Тода (соседняя с Токио префектура Сайтама), после чего на мотоцикле скрылся с места происшествия. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Изначально сообщалось, что стрельба произошла в самом здании медучреждения, однако, по уточняющей информации, неизвестный произвел несколько выстрелов по окнам больницы, находясь снаружи. По крайней мере два человека пострадали в результате инцидента - врач и пациент. Их жизням ничего не угрожает.

По информации общественного телевидения, злоумышленник на мотоцикле переместился в соседний город Вараби, где забаррикадировался в здании почтового отделения. Агентство Kyodo сообщает, что там также было слышно несколько выстрелов.

На месте работают правоохранители, местных жителей призывают по возможности не выходить на улицу. Пока о мотивах злоумышленника не сообщается.