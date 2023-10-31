31 октября, 06:27
Военная операция на Украине

В Томске возбудили дело о госизмене в отношении хакера

Обвиняемого взяли под стражу

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали в Томске хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины. Возбуждено дело о госизмене, обвиняемого взяли под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в форме иного оказания помощи иностранному государству. Обвиняемый задержан, Кировский районный суд Томска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. 

Теги:
УкраинаРоссияТомская областьВоенная операция на Украине
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