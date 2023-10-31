Yonhap сообщил о нападении мужчины с ножом у здания Минобороны Южной Кореи

Двое полицейских получили ранения

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом и ранил двух полицейских у комплекса Министерства национальной обороны Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

77-летний мужчина шел мимо комплекса и совершил нападение в районе 13:20 по местному времени (07:20 мск) после того, как полицейские попросили его пройти быстрее. Полицейские охраняли объект. Одного ранили в левую руку, второй - в живот. Их доставили в больницу, мужчину задержали на месте.

В здании Минобороны располагается офис президента Республики Корея.