СМИ: военные Израиля снесли на Западном берегу дом одного из лидеров ХАМАС

По информации газеты Haaretz, он принадлежал заместителю главы политбюро движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения израильской армии снесли на Западном берегу реки Иордан дом заместителя главы политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Салеха аль-Арури.

Об этом сообщает газета Haaretz.

По данным издания, дом в пригороде Рамаллы, административного центра Западного берега, пустовал уже несколько лет.

В новость внесена правка (09:49 мск) - передается с уточнением имени заместителя главы политбюро в лиде - Салеха аль-Арури.