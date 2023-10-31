СМИ: военные Израиля снесли на Западном берегу дом одного из лидеров ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения израильской армии снесли на Западном берегу реки Иордан дом заместителя главы политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС Салеха аль-Арури.
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Об этом сообщает газета Haaretz.
По данным издания, дом в пригороде Рамаллы, административного центра Западного берега, пустовал уже несколько лет.
В новость внесена правка (09:49 мск) - передается с уточнением имени заместителя главы политбюро в лиде - Салеха аль-Арури.