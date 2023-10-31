В Якутии возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-2

Пилот и два пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в СК

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после жесткой посадки в Якутии вертолета Ми-2. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 октября 2023 года Ми-2 совершил жесткую посадку в горной местности Булунского района Якутии. В результате пилот и два пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. Воздушное судно восстановлению не подлежит. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, установлено, что вертолет вылетел из участка Джарджан. При взлете он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пилот и четыре пассажира.