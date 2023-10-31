31 октября, 06:37

На границе с Казахстаном под Астраханью задержали двух разыскиваемых иностранцев

Всего за три месяца в пунктах пропуска через госграницу выявили семь иностранных граждан, которые находились в международном и федеральном розысках

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали двух иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщила пресс-служба ведомства.

"В автомобильном пункте пропуска Караузек выявлен и задержан гражданин одной из республик Средней Азии, скрывающийся от российских правоохранительных органов. Он подозревается в убийстве и угрозе убийством, краже. Другой иностранец разыскивался за дачу взятки. Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

За последние три месяца в пунктах пропуска через государственную границу выявили семь иностранных граждан, находившихся в международном и федеральном розысках, добавили в пресс-службе. 

Теги:
КазахстанРоссияАстраханская область
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