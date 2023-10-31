ФСБ задержала россиянина, вступившего в подразделение украинских хакеров

По данным ФСБ, обвиняемый осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на российские информационные ресурсы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, ведущих атаки на российские информационные ресурсы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В Белове Кемеровской области пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны", - сообщили в ЦОС.

По адресам его проживания и работы, а также у связанных с ним лиц провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, при которых изъяли средства вычислительной техники и связи, получили данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, отметили в ФСБ. "Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщили в ЦОС. Его заключили под стражу.