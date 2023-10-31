В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате на своем придомовом участке

Возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Пенсионерка пострадала в результате взрыва гранаты на своем придомовом участке в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета, предположительно гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ", - говорится в сообщении.