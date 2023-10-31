31 октября, 07:10
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили три лодки и скопление ВСУ у острова Алёшкинский

По словам представителя оперативных служб региона, на херсонском направлении уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Зеленовка

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе острова Алёшкинский в Херсонской области три замаскированные лодки и скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Зеленовка, потери ВСУ в живой силе: четверо убиты и трое ранены; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 10 погибших; 3 замаскированные лодки в районе острова Алёшкинский", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ, на каховском направлении в районе Качкаровки - место временной дислокации украинских войск с 12 военнослужащими, еще 5 бойцов ВСУ ранены, 2 машины выведены из строя. 

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