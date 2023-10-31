Президента нотариальной палаты Адыгеи обвинили в даче взятки

Возбуждено уголовное дело

МАЙКОП, 31 октября. /ТАСС/. Следователи в Республике Адыгея по материалам УФСБ России по региону возбудили уголовное дело в отношении президента нотариальной палаты республики, женщину обвиняют в даче взятки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, президент нотариальной палаты предложила сотруднику УФСБ России по Республике Адыгея взятку, чтобы ее родственницу не привлекли к уголовной ответственности. После получения соответствующей информации дальнейшее пресечение противоправной деятельности женщины проводилось сотрудниками подразделений "М" и собственной безопасности регионального УФСБ.

"В рамках оперативно-разыскного мероприятия президент нотариальной палаты в своем автомобиле передала сотруднику регионального управления собственной безопасности взятку на сумму 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Сразу после передачи денег женщина была задержана сотрудниками органов безопасности, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия. Возбуждено уголовное дело, обвинение фигурантке предъявлено по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По ходатайству следствия суд отправил женщину под домашний арест.