31 октября, 07:38

В Омске при столкновении двух автобусов пострадали семь человек

Четверо из них госпитализированы

ОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло в Омске, где накануне прошел сильный снегопад. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Омской области, в ДТП пострадали семь пассажиров.

"За медицинской помощью обратились семь пассажиров. Три женщины и мужчина госпитализированы, еще двум женщинам и мужчине оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.

По предварительным данным, автобус, в котором находились девять пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавший в этом же направлении второй автобус с 10 пассажирами. 

Теги:
РоссияОмская область
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