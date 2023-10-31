При обстреле ВСУ села под Брянском повреждения получили три административных здания

Повреждены также оказались два дома и хозпостройки

ТАСС, 31 октября. При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Алейниково Брянской области повреждения получили три административных здания, два жилых дома и хозпостройки. Нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте.