31 октября, 07:46,
обновлено 31 октября, 07:46
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ села под Брянском повреждения получили три административных здания

Повреждены также оказались два дома и хозпостройки

ТАСС, 31 октября. При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Алейниково Брянской области повреждения получили три административных здания, два жилых дома и хозпостройки. Нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение", - проинформировал глава региона.

По его словам, оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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