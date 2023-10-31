В Челябинске возбудили дела о хищении 4,8 млн рублей у муниципального предприятия

Преступление выявили сотрудники контрольно-счетной палаты региона

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения не менее 4,8 млн рублей у муниципального производственного объединения водоснабжения и водоотведения Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее в отношении него было также возбуждено дело о мошенничестве", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что преступление выявили сотрудники контрольно-счетной палаты Челябинской области, оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками УФСБ России по региону. Суммарный ущерб муниципальному предприятию по обоим делам составляет не менее 4,8 млн рублей.

По данным следствия, с 1 января 2022 года по 1 мая 2023 года директор общества с ограниченной ответственностью вступил в сговор с группой неустановленных лиц, в том числе сотрудниками муниципального унитарного предприятия. В дальнейшем во время выполнения работ по аварийному капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения он похитил более 1 млн рублей, предъявив к оплате фактически неосуществленные работы по перекачке стоков.

Кроме того, по данным следствия, с 1 января 2021 года по 1 мая 2023 года директор компании, действуя группой по предварительному сговору с неустановленными лицами, заключал различные договоры. Указанные в договорах действия (аренда автомобилей с водителем, спецтехники и другие виды услуг) не были выполнены в полном объеме. Ущерб от этого составил не менее 3,8 млн рублей.