Следователи Подмосковья возбудили дело после жалоб граждан на слив отходов в родник

Также назначены экспертизы по взятым пробам воды и химического вещества

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении атмосферы после видеообращения жителей села Кавезино, где в родник сливаются моторные масла и производственные отходы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По результатам рассмотрения видеообращения граждан о сливе моторных масел и отходов производства в родник в селе Кавезино следователем следственного отдела по Пушкино ГСУ России по Московской области было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы, повлекшем причинение вреда здоровью человека (ст. 251 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования уже проведены обыски в помещениях предприятий, расположенных рядом с местом утечки химикатов. Также следователи изъята документацию и назначили экспертизы по взятым пробам воды и химического вещества. В настоящее время продолжаются допросы должностных лиц и руководителей организаций.