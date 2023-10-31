31 октября, 08:15

Следователи Подмосковья возбудили дело после жалоб граждан на слив отходов в родник

Также назначены экспертизы по взятым пробам воды и химического вещества

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении атмосферы после видеообращения жителей села Кавезино, где в родник сливаются моторные масла и производственные отходы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По результатам рассмотрения видеообращения граждан о сливе моторных масел и отходов производства в родник в селе Кавезино следователем следственного отдела по Пушкино ГСУ России по Московской области было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы, повлекшем причинение вреда здоровью человека (ст. 251 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования уже проведены обыски в помещениях предприятий, расположенных рядом с местом утечки химикатов. Также следователи изъята документацию и назначили экспертизы по взятым пробам воды и химического вещества. В настоящее время продолжаются допросы должностных лиц и руководителей организаций. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация