31 октября, 08:18
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ за сутки потеряли около 80 военных в районе Приютного и Урожайного

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВСУ также потеряли не менее двух бронетранспортеров, одну САУ, порядка пяти пикапов и внедорожников

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли порядка 80 военнослужащих на времевском направлении в районе населенных пунктов Приютное и Урожайное. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На времевском направлении были взаимные контратаки в районе Приютного и Урожайного. Все их [ВСУ] атаки отбиты, инициатива сейчас в наших руках, несмотря на то, что туда были переброшены подкрепления ВСУ. <...> Безвозвратные потери у противника [составили] порядка 80 человек в районе этих населенных пунктов, не менее 2 бронетранспортеров, порядка 5 пикапов и внедорожников, 1 САУ (самоходная артиллерийская установка - прим. ТАСС)", - сказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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