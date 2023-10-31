Прокуратура Подмосковья устанавливает источник загрязнения ручья в Ивантеевке

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе с целью возмещения причиненного вреда

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья проводит проверку информации, размещенной в СМИ, о сбросе загрязняющих веществ в ручей в Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

"В рамках надзорных мероприятий Пушкинская городская прокуратура устанавливает источник сброса загрязняющих веществ и собственников прилегающих земельных участков", - сообщили в надзорном ведомстве. Совместно со специалистами проведено обследование водных объектов с забором проб воды и атмосферного воздуха, выявившее превышение нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения и бытового водопользования. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, в том числе с целью возмещения причиненного вреда. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о загрязнении атмосферы, повлекшем причинение вреда здоровью человека (ст. 251 УК РФ). Жители пожаловались на слив моторных масел и производственных отходов в родник в селе Кавезино. Как отметили в пресс-службе ГСУ СК, в ходе расследования уже проведены обыски в помещениях предприятий, расположенных рядом с местом утечки химикатов. Также следователи изъята документацию и назначили экспертизы по взятым пробам воды и химического вещества. В настоящее время продолжаются допросы должностных лиц и руководителей организаций.