31 октября, 08:50
Военная операция на Украине

В Курской области из-за обстрела ВСУ без водоснабжения остались около 300 человек

По словам главы региона Романа Старовойта, аварийная бригада прибудет на место для ремонта, как только это будет безопасно

КУРСК, 31 октября. /ТАСС/. Водоснабжение в селе Троицкое Курской области нарушено из-за обстрела Вооруженных сил Украины, повреждена водонапорная башня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийная бригада прибудет на место для ремонта, как только это будет безопасно, добавил глава региона. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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