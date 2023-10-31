В Курской области из-за обстрела ВСУ без водоснабжения остались около 300 человек

По словам главы региона Романа Старовойта, аварийная бригада прибудет на место для ремонта, как только это будет безопасно

КУРСК, 31 октября. /ТАСС/. Водоснабжение в селе Троицкое Курской области нарушено из-за обстрела Вооруженных сил Украины, повреждена водонапорная башня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийная бригада прибудет на место для ремонта, как только это будет безопасно, добавил глава региона.