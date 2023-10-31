Суд приговорил петербуржца к восьми годам колонии за контрабанду 70 кг гашиша из ЕС

Отбывать наказание Михаил Громов будет в колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который участвовал в контрабанде более 70 кг гашиша из ЕС в Россию и Белоруссию в составе международной преступной группы осенью 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Михаила Громова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении. Громов признал вину и пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве.

О задержании участников группы ТАСС сообщал в октябре 2022 года. В пункте оформления "Варшавский мост" белорусские таможенники задержали 47-летнего жителя Бреста, который ввез в страну партию гашиша более 70 кг. Были установлены еще три участника группы из числа граждан Белоруссии - у них обнаружили €47 тыс., 135 тыс. рублей, сверток с марихуаной и поддельные документы на имя гражданина Литвы. В дальнейшем белорусские и российские правоохранители задержали еще несколько участников преступного сообщества в Санкт-Петербурге, у которых изъяли наркотики и около $800 тыс.

Как установило следствие, Громов вошел в состав организованной группы не позднее 30 сентября 2022 года. Ее, как говорится в материалах дела, создали неустановленные лица, находящиеся на территории Бельгии, Нидерландов и Польши, Белоруссии и России. Целью преступников были контрабанда и сбыт наркотиков. На территории ЕС члены группы получили от неизвестного соучастника 95 брикетов гашиша массой 70,9 кг, которые в дальнейшем перевезли в тайнике в Польшу, а оттуда - в Белоруссию. 18 октября 2022 года на таможне в Бресте наркотики обнаружили при проведении досмотра, было решено провести так называемую "контролируемую поставку", чтобы установить всех причастных к организации контрабанды. Для этого правоохранители изготовили муляжи брикетов с наркотиком.

Громов, действуя в составе группы, за вознаграждение в 100 тыс. рублей получил от неустановленного лица на территории автосервиса в Петербурге лист с координатами трех мест, откуда должен был забрать наркотики. 20 октября 2022 года он подъехал на машине к дому на Капсюльном шоссе, где его встретил один из соучастников. Там Громов сложил заранее доставленные соучастником муляжи наркотика в два чемодана, которые привез с собой, после чего отнес чемоданы в багажник автомобиля. Преступник успел отъехать от дома на 50 м, когда его задержали сотрудники таможни и ФСБ.

Кроме того, Громова признали виновным в том, что в сентябре 2022 года он незаконно приобрел у гостиницы "Пулковская" 93 г гашиша и 0,77 г кокаина для личного употребления. Оба наркотика у мужчины обнаружили дома при проведении обыска.