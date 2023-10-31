Подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе задержали на 30 суток

Срок задержания увеличили из-за того, что в регионе действует военное положение, сообщил источник

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве девяти человек в городе Волновахе на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) задержаны на 30 суток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Подозреваемые в убийстве семьи в Волновахе задержаны на 30 суток. Срок задержания увеличен из-за того, что в регионе действует военное положение", - сообщил источник.

28 октября в Волновахе была расстреляна семья из девяти человек, среди них двое детей. 30 октября правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Они доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательной базы.

По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.