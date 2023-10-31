31 октября, 09:29
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным МО РФ, атаку совершили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты России беспилотным летательным аппаратом, беспилотник сбит российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"31 октября около 11:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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