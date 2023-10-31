Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

По данным МО РФ, атаку совершили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты России беспилотным летательным аппаратом, беспилотник сбит российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"31 октября около 11:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.