Суд разрешил Пугачевой и Орбакайте не сносить пирс на участках у Истринского водохранилища

Как следует из материалов дела, истец считает, что этот объект служит препятствием для свободного прохода граждан к водохранилищу, что нарушает его право там рыбачить

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Солнечногорский суд Московской области отклонил иск бизнесмена Анатолия Рыськова к певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте с требованием снести пирс, расположенный на их участках земли у Истринского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковые требования Рыськова к Пугачевой и Орбакайте отклонить в полном объеме", - зачитала решение судья Ольга Алехина.

Как следует из материалов дела, истец требовал снести пирс, расположенный на двух участках в деревне Бережки в Подмосковье, а также частично на участке, арендуемом Пугачевой. По мнению истца, этот объект служит препятствием для свободного прохода граждан к водохранилищу, что нарушает его право там рыбачить.

Сам истец и представитель Пугачевой в суд не явились. Представитель Орбакайте заявила в суде, что участки ее доверительницы непосредственно к Истринскому водохранилищу не примыкают, кроме того, препятствия для свободного доступа людей пирс не создает, что подтверждается независимым исследованием кадастрового инженера и аэрофотосъемкой. Представитель комитета по управлению имуществом администрации Солнечногорска в суде полностью поддержал позицию ответчика.

Иск из-за пирса к Пугачевой подал предприниматель из Саратовской области Анатолий Рыськов. В июле 2023 года арбитражный суд региона по заявлению комитета по управлению имуществом признал его банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Аналогичный иск Рыськов подавал к Филиппу Киркорову и Наташе Королевой, заявляя, что объекты на участках артистов мешают ему рыбачить, но суд отказал в удовлетворении его требований.