Суд оштрафовал Scally Milano на 10 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Пропаганда наркотиков обнаружена в двух композициях рэпера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тыс. рублей рэпера Даниила Дмитриева (творческий псевдоним - Scally Milano) за пропаганду наркотиков в двух песнях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из протокола следует, что 20 апреля Дмитриев на своей верифицированной странице в соцсети "ВКонтакте", а также на платформах YouTube, "Яндекс Музыка" и MTS Music разместил две музыкальные композиции. Обе, как установила экспертиза, содержат побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также формируют положительное отношение к наркотикам и их употреблению.

Факт правонарушения рэпер признал, раскаялся в содеянном и удалил композиции.

Как сообщал ТАСС, в июне Василеостровский городской суд признал запрещенными к распространению на территории России четыре песни Scally Milano из-за содержащейся в них пропаганды наркотиков.