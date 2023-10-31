Дела возбудили против членов ОПГ после вывода 1,5 млрд рублей за рубеж

Дела завели по более чем 60 эпизодам преступной деятельности

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Карельская таможня возбудила уголовные дела в отношении международной преступной группы, которая занималась незаконным выводом средств за рубеж. С помощью компаний в России, Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии они сумели перечислить на подконтрольные счета около 1,5 млрд рублей, сообщили журналистам в ведомстве.

"Преступная группа действовала на территории ряда регионов России, в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии и вывела за рубеж 1,5 млрд рублей. В отношении членов организованной преступной группировки возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Карельская таможня возбудила уголовные дела более чем по 60 эпизодам преступной деятельности по пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы).

С 2018 по 2021 год члены преступной группировки создали более 40 фиктивных юридических лиц для вывода средств за рубеж. Эти фирмы работали не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Воронеже, а также в других городах России и за рубежом. Деньги перечисляли на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных и находящихся в Белоруссии, Польше и Эстонии. При этом использовались подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров.

Организаторы руководили членами ОПГ, определяли размеры их финансового вознаграждения, находили заинтересованных в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж, курировали вопросы возмещения НДС. Участники ОПГ занимались созданием и регистрацией юрлиц, где вели фиктивный документооборот для совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств, в том числе на счета иностранных компаний. Также они подыскивали номинальных руководителей, регистрируя на них юрлица, находили бухгалтеров для подготовки и сдачи отчетности.