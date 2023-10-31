В Тюмени возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене

По версии следствия, житель региона через третьи страны убыл из России на территорию Украины и действует в составе ВСУ

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Житель Тюмени подозревается в госизмене в пользу Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

"В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области. По версии следствия, указанный гражданин через третьи страны убыл из России на территорию Украины и действует в составе ВСУ против вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.

В региональном управлении ФСБ по Тюменской области добавили, что уголовная ответственность за совершение данного преступления предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.