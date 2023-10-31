ФСБ объявила предостережение жителю Москвы, купившему товары с запрещенной символикой

Москвич признался и раскаялся в содеянном, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. УФСБ России по Москве и Московской области объявило официальное предостережение жителю столицы за попытку финансирования запрещенной в РФ организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), входящей в Вооруженные силы Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"УФСБ России по Москве и Московской области предотвращено совершение жителем города Москвы 1999 года рождения финансирования входящей в состав Вооруженных сил Украины организации "Русский добровольческий корпус", деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, мужчина, "желая оказать помощь [организации] РДК, приобрел в интернет-магазине товары с ее символикой, полагая, что переведенные им денежные средства будут направлены на финансирование организации". После проведения оперативно-разыскных мероприятий житель Москвы дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

"Учитывая, что его действия лишь создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей "Госизмена" (ст. 275 УК РФ), а также принимая во внимание отсутствие оснований для привлечения его к уголовной ответственности, сотрудниками УФСБ ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий", - сообщили в ведомстве.

В УФСБ напомнили, что граждане РФ, перешедшие на сторону противника, оказывающие финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будут нести ответственность по статье "Госизмена", им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.