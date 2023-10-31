В Соликамске на заводе "Урал" произошел взрыв

По данным МЧС, никто не пострадал

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. По оперативной информации, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сообщение о взрыве на заводе "Урал" поступило в 13:25 (11:25 мск). К месту происшествия направили 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. В МЧС также пояснили, что горения не было, происходил "технологический процесс". "На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Информацию подтвердили на предприятии. "В одном из корпусов Соликамского завода "Урал" действительно произошел хлопок. В момент ЧП в здании никто не находился, пострадавших нет. Завод продолжает работу в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили там.

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья также сообщили, что взрыв произошел в цехе №3. "По оперативной информации, были выбиты окна и двери, цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет", - сказано в сообщении.

АО "Соликамский завод Урал" - один из крупнейших заводов ОПК России по производству минометного пороха всех марок, пороховых зарядов для катапультных кресел всех типов современных военных самолетов, зарядов для управляемых и неуправляемых ракет "Динар", "Вихрь", 9-ж-730, противотанковых гранатометов "Корнет" и для РСЗО "Ураган", а также артиллерийских порохов серии "Манго" и "Коалиция", ДГ-3.