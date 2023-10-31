СМИ: в Париже полиция открыла огонь по женщине, которая выкрикивала угрозы в метро

По информации BFMTV, взрывчатки при ней обнаружено не было

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в Париже открыла огонь по женщине, которая выкрикивала угрозы и призывала к террористическим действиям в поезде метро в 13 округе столицы. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Отмечается, что несколько пассажиров поезда сообщили в правоохранительные органы о присутствии в одном из вагонов выкрикивающей угрозы женщины в мусульманской одежде, закрывающей лицо.

Прибывший на станцию "Библиотека Франсуа Миттерана" наряд полиции изолировал женщину. По информации телеканала, она отказалась выполнять требования стражей порядка, после чего, опасаясь за свою безопасность, они открыли по ней огонь. Женщина была ранена в живот, полицейские вывели ее со станции. Отмечается, что взрывчатки при ней обнаружено не было.

Станция была эвакуирована.