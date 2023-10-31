Экс-инспектора Гостехнадзора осудили на пять лет за коррупцию

Его, в частности, признали виновным в 10 эпизодах получения взятки, мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экс-инспектора Гостехнадзора приговорили к пяти годам в колонии общего режима за совершение нескольких коррупционных и должностных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору отдела по надзору №4 управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Министерства экологии и природопользования Московской области. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений: 10 эпизодах получения взятки, мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и других.

Следствие и суд установили, что с октября 2021 года по октябрь 2022 года подсудимый систематически получал взятки с представителей коммерческих и некоммерческих организаций за оформление и выдачу свидетельств о прохождении гостехосмотра техники без ее фактического предоставления, а также за непривлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодательства.

Кроме того, подсудимый для повышения показателей своей работы в отчетных данных и для создания видимости своевременного и полного исполнения им своих должностных обязанностей фальсифицировал доказательства по делам об административных правонарушениях, составляя протоколы в отношении лиц, которые в действительности административные нарушения не совершали.

В рамках расследования следствие допросило более 20 свидетелей, провело более 20 обысков, изучило документы, запросило и получило выписки о движении денежных средств по банковским счетам.