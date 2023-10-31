В Коми произошла утечка нефти из неисправного нефтепровода АО "Печоранефтегаз"

Загрязнено около двух-трех кв. м площади

СЫКТЫВКАР, 31 октября. /ТАСС/. Утечку нефти зафиксировали на объекте АО "Печоранефтегаз" в Сосногорском районе Коми. Нефтепровод остановили, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

"В Сосногорском районе утечка нефти, которая произошла в Сосногорском лесничестве в четырех километрах от поселка Зеленоборск. Нарушение герметичности подземного нефтепровода АО "Печоранефтегаз". Утечка составляет два-три кв. м. Угрозы попадания в водные объекты нет", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По данным главы ведомства, поврежденный участок нефтепровода перекрыли. Специалисты приступили к ремонту объекта и очистке территории. Привлекли 10 человек и две единицы техники.