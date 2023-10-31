В центре Сочи поймали ядовитую краснокнижную змею

По предварительным данным, гюрза содержалась в террариуме

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Краснокнижную гюрзу обнаружили в общественном месте в центре Сочи. Ядовитое животное забрал на месте обнаружения герпетолог Сочинского национального парка, сообщила пресс-служба федерального госучреждения.

"Ядовитую змею, которая в дикой природе Краснодарского края не встречается, обнаружили в одном из помещений в центре Сочи. Спасатели и зоозащитники, по описанию не распознав в змее опасного хищника, посоветовали "поместить ее в коробку и выпустить в парке". Однако обнаружившие змею люди проявили настойчивость и дозвонились до специалистов Сочинского нацпарка. Заместитель директора по научной работе, герпетолог Борис Туниев выехал на место обнаружения змеи, забрал ядовитую гостью в научный отдел Сочинского нацпарка, где для подобных "находок" подготовлены спецусловия", - говорится в сообщении.

По словам специалиста, гюрза - половозрелая самка возрастом около трех лет. По внешним признакам гадюка содержалась в террариуме, что не лишило ее ни природных инстинктов, ни способности наносить своим жертвам смертельные укусы.

"Гюрза, как и все змеи, нападают только в случае самозащиты, но надо учитывать особенности животного: змеи достаточно плохо видят и все они глухи. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния, и вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности", - приводит слова Туниева пресс-служба.

Пока рептилия будет жить при научном отделе Сочинского нацпарка, где ей обеспечат профессиональный уход, кормление и содержание на безопасном расстоянии от окружающих. О выпуске змеи в дикую природу речи не идет.

"Что касается появления змеи в Сочи, то пока здесь больше вопросов, чем ответов. Если опасная рептилия содержалась в частном террариуме, то нужно искать его владельца. Впрочем, шансов, что тот добровольно придет за сбежавшим питомцем, крайне мало, поскольку покупка, продажа и содержание краснокнижных животных регулируется законодательством России. Нарушение закона может обернуться уголовным делом", - добавили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

О гюрзе

Научное название гигантской гадюки гюрзы - гробовая, это отражает особенности яда этой змеи. Вид в дикой природе обитает в Передней Азии, Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России обитает в Дагестане. В связи с этим внесена в Красную книгу России. Гюрзу отличает необычный окрас - зигзагообразный орнамент, огромные клыки и ядовитые железы.