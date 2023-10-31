31 октября, 10:23

Профессора ростовского медуниверситета осудили по делу о взятках

Викторию Проходную приговорили к пяти годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил профессора кафедры стоматологии Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Викторию Проходную к пяти годам колонии за получение взяток от студентов и служебный подлог. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Приговором Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Проходная В. А. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 292 (14 эпизодов), ч. 3 ст. 290 (22 эпизода) и ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок три года", - сказано в сообщении.

Суд установил, что профессор кафедры стоматологии РостГМУ с марта 2017 по март 2020 года получала от студентов вуза незаконное денежное вознаграждение за сдачу экзаменов без фактической проверки теоретических знаний. Она же вносила в зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения об успешной сдаче экзамена. Сумма взяток составила 491 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу. 

Теги:
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