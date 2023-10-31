Гражданина Украины в Крыму осудили на пять лет лишения свободы за участие в нацбатальоне

Первый год отбывания наказания он проведет в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Джанкойский районный суд Республики Крым приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего гражданина Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в России террористической организацией), сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Установлено, что мужчина в 2017 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Джанкойский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый в составе вооруженного формирования занимался проверкой лиц и транспорта на пунктах пропуска и охраной объектов батальона. Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым в апреле 2023 года при попытке въезда на территорию полуострова.

Дело рассматривали по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).