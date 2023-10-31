В Приморье возбудили дело по факту мошенничества при восстановлении дамбы

По данным следствия, речь идет о хищении не менее 15 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при возведении дамбы в Уссурийске, которая в августе не выдержала паводков, что привело к затоплению микрорайона "Семь ветров". Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено два уголовных дела по факту мошеннических действий. Покушение на хищение денежных средств в интересах коммерческой организации при выполнении контракта по реконструкции объекта гидротехнического сооружения: "Инженерная защита от затопления микрорайона "Семь ветров" (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также по факту хищения денежных средств в интересах той же коммерческой организации при выполнении контракта на проведение неотложных работ по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры села Безверхово Хасанского района (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлениям причастен руководитель коммерческих организаций", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2022 года между службой единого заказчика-застройщика и подрядчиком - ООО "Спецдорстрой" заключен контракт по выполнению работ по строительству инженерной защиты от затопления микрорайона "Семь ветров". Цена контракта была определена на весь срок исполнения контракта и составляет более 310 млн рублей. Но в мае 2022 года фигурант решил совершить хищение не менее 15 млн рублей, организовал и направил в адрес заказчика письма, в котором были приведены коммерческие предложения, якобы подтверждающие проведение мониторинга рынка с явно завышенной стоимостью деталей, используемых при работах.

Эти цены существенно превышали определенную расчетом стоимость. Обстоятельство выявили работники организации заказчика, и преступление не было доведено до конца.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценили в 10 млрд рублей.