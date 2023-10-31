ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева

Как сообщили в Центре общественных связей службы, задержанный дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О.А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении", - сообщили в ЦОС.

"Последний задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева О.А., схемы подходов к местам его проживания и работы", - сообщили в ФСБ.

Как подчеркнули в ФСБ, "целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается". При этом "в ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур".

По факту покушения на Олега Царева в ночь на 27 октября в Ялте, когда неизвестный дважды выстрелил в политика, ФСБ расследует уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля").

"В отношении Царева О.А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное", - отметили в ФСБ.

В новость внесена правка (14:09 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, правильно - 46-летний.