Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

31 октября в 11:30 над регионом также сбили БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял еще одну попытку атаковать объекты России беспилотником, БПЛА сбит российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"31 октября около 13:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что беспилотник над Белгородской областью был сбит в 11:30.