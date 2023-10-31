31 октября, 11:14

Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку на Ямале

Никто не пострадал

ТАСС, 31 октября. Вертолет Ми-8, летевший по маршруту Бованенково - Надым, совершил вынужденную посадку в 40 км от Надыма, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"31 октября воздушное судно Ми-8 RA-27197 авиакомпании АО "Газпром авиа", выполнявшее коммерческий рейс по маршруту Бованенково - Надым, по причине срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе произвело посадку в 40 км от Надыма ЯНАО. Посадка осуществлена благополучно. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Людей эвакуировали в Надым силами авиакомпании, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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