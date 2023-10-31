31 октября, 11:43

В Японии направили спецподразделения к отделению почты, где заперся вооруженный мужчина

По данным газеты Yomiuri, при нем могут быть пистолет и горючая жидкость

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Специальные подразделения полиции Японии направлены к почтовому отделению в соседней с Токио префектуре Сайтама, где забаррикадировался вооруженный мужчина, ранивший до этого двух человек. Об этом сообщила газета Yomiuri.

В отделении почты в этот момент находилось два человека, один из них позже смог покинуть помещение. Мужчина вооружен, предположительно, пистолетом.

К месту происшествия также стянуты пожарные машины, поскольку в полиции предполагают, что при мужчине может быть горючая жидкость. В расположенном поблизости детском саду оказались "заперты" 14 детей, которых пока что не могут забрать родители.

До того, как мужчина забаррикадировался в почтовом отделении в Вараби, он устроил стрельбу рядом с больницей в другом городе - Тоде, в результате чего пострадали два человека, среди которых врач и пациент. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на мотоцикле. 

Теги:
Япония
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