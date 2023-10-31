Во Владивостоке в лесу на горе Орлиный коготь потушили пожар

Площадь возгорания составила около 4,5 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности в лесном массиве на горе Орлиный коготь во Владивостоке, обнаруженное накануне, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Возгорание сухой растительности в районе горы Орлиный коготь было ликвидировано сегодня в 17:49 (10:49 мск) на площади около 4,5 тыс. кв. м. Всего в тушении были задействованы 46 человек из числа огнеборцев МЧС России, Авиалесоохраны и спасателей Владивостокской городской поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Возгорание зафиксировали днем 30 октября. Для мониторинга и оценки обстановки к месту пожара дополнительно направили беспилотную авиацию МЧС России.

По данным Приморского гидрометцентра, температура воздуха в некоторых районах Приморья в последнюю неделю октября превышает средние значения для этого периода на 7-11 градусов. Сейчас в крае действует особый противопожарный режим. С 29 октября по 1 ноября в Хасанском и Пограничном районах сохраняется чрезвычайная, в южных и восточных районах края - высокая пожарная опасность в лесах по метеорологическим условиям.