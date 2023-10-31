Автотранспортное предприятие повреждено при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Военная операция на Украине

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Здание автотранспортного предприятия получило повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попала окраина Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте.