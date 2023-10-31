В Тульской области возбудили дело о мошенничестве с госконтрактом на расчистку реки

Ущерб министерству природных ресурсов и экологии региона оценили на сумму более 2 млн рублей

ТАСС, 31 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2 млн рублей по госконтракту на расчистку двух участков реки в Тульской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном при выполнении государственного контракта, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год руководитель коммерческой организации совершил мошенничество в особо крупном размере при расчистке участка реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах Тульской области. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, на выполнение работ был заключен государственный контракт с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, но руководитель организации изготовил и предоставил документы с ложными сведениями об объемах фактически выполненных подрядчиком работ. "Своими действиями мужчина причинил ущерб министерству на сумму свыше 2 млн рублей. В настоящее время руководитель коммерческой организации задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, обвиняемый добровольно компенсировал сумму нанесенного ущерба, следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, допрошены свидетели, изъята документация, имеющая значение для следствия, назначены судебные экспертизы.