На Урале возбудили дело о халатности при реконструкции очистных сооружений

По данным прокуратуры, результаты выполненных по муниципальному контракту работ привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений Среднеуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/ Уголовное дело о халатности возбудили после реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске Свердловской области. Ущерб составил более 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Между МКУ "Управление ЖКХ" и ООО "Экохим-проект" заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации в целях строительства (реконструкции) очистных сооружений Среднеуральска", - рассказали в прокуратуре.

Проверка, проведенная прокуратурой города, показала, что результаты выполненных ООО "Экохим-проект" по муниципальному контракту работ не отвечали требованию эффективности расходования бюджетных средств, так как привели к необоснованному снижению производительности очистных сооружений городского округа Среднеуральск и не должны были реализовываться в качестве мероприятия по развитию и реализации схем водоснабжения и водоотведения.