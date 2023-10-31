В Анапе к семи годам колонии приговорили мужчину, домогавшегося к детям в лагере

Фигурант проник на территорию детского лагеря, где совершил преступления сексуального характера в отношении двух девочек

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Анапский городской суд признал виновным уроженца Молдавской ССР в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек в детском лагере в Анапе и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Анапский городской суд огласил приговор в отношении уроженца Тирасполя Молдавской ССР, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце июля 2023 года на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. Уголовное дело расследовалось в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. По версии следователей, мужчина проник на территорию детского лагеря, где совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.