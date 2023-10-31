Прокуратура начала проверку после ролика с избиением подростка в Серпухове

Драка произошла в ТРЦ на Борисовском шоссе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья начала проверку по сообщениям СМИ о нанесении телесных повреждений подростку в Серпухове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Установлено, что в воскресенье группа несовершеннолетних, находясь в помещении торгового центра, расположенного в Серпухове, вывела своего сверстника из здания и нанесла ему несколько ударов по голове и телу", - говорится в сообщении.

Подростки распространили видеозапись избиения с помощью различных мессенджеров и социальных сетей. "Личности подростков установлены, территориальным отделом полиции в отношении их родителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" (ст. 5.35) КоАП РФ", - отметили в надзором ведомстве.

Кроме того, прокуратура направила представления в образовательные учреждения, где обучаются подростки, в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения учащихся. Проверка продолжается, по ее результатам будет дана всесторонняя оценка деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили ТАСС, что драка произошла в ТРЦ на Борисовском шоссе. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что между группой подростков возник конфликт, в результате которого один из несовершеннолетних получил телесные повреждения. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", - сказали в пресс-службе. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в полицию были доставлены три подростка.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, они изучаются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.