31 октября, 13:11
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в Израиле граждан Украины выросло до 25

Израильский посол на Украине Михаил Бродский отметил, что большинство погибших украинцев имели двойное гражданство

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число граждан Украины, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа, выросло до 25. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения [боевиков ХАМАС]", - приводит его слова украинское издание "Корреспондент.net".

Посол добавил, что большинство украинцев, погибших в Израиле, имели двойное гражданство.

18 октября Бродский сообщил о 23 гражданах Украины, погибших в Израиле. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация