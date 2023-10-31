Число погибших в Израиле граждан Украины выросло до 25

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Число граждан Украины, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа, выросло до 25. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт
"Нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения [боевиков ХАМАС]", - приводит его слова украинское издание "Корреспондент.net".
Посол добавил, что большинство украинцев, погибших в Израиле, имели двойное гражданство.
18 октября Бродский сообщил о 23 гражданах Украины, погибших в Израиле.