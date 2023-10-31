В ДТП с маршруткой и эвакуатором в Волгограде пострадали четыре человека

Госпитализация потребовалась трем пострадавшим

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Маршрутное такси столкнулось с эвакуатором на юге Волгограда, пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы. Об этом сообщили в Службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.

"На месте происшествия после аварии с маршруткой и эвакуатором врачи скорой помощи оказали помощь четырем пассажиркам маршрутного такси. В больницу № 15 были госпитализированы трое - 62-летняя женщина, 46-летняя и 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП случилось около 10:48 (мск) в Кировском районе Волгограда на пересечении 2-й продольной магистрали и улицы Санаторной. 54-летняя пострадавшая отказалась от госпитализации.

"По предварительным данным, водитель погрузчика не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на остановившийся на остановке автобус. По факту ДТП возбуждено административное расследование", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.