В Запорожской области задержали подозреваемую в пособничестве ВСУ и подготовке теракта

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение

ТАСС, 31 октября. МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

"52-летняя жительница Васильевского района Запорожской области подозревается в участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывных устройств", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемая, действуя в составе террористического сообщества, с целью дестабилизации деятельности органов госвласти РФ решила совершить на территории Запорожской области теракт. "Женщина не позднее сентября прошлого года получила от неустановленного на данный момент лица самодельное взрывное устройство (СВУ). СВУ она перевезла и хранила у себя дома для того, чтобы в последующем осуществить его закладку на территории района. Однако реализовать свой преступный умысел женщина не смогла, поскольку место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в СК.

Преступление было выявлено по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Южному военному округу и регионального УМВД РФ. В доме подозреваемой проведены обыски, самодельное взрывное устройство изъято. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

В пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области ТАСС сообщили, что "злоумышленница по просьбе знакомого украинского военнослужащего передавала информацию о дислокации и перемещениях подразделений российской армии". Кроме того, отмечается, что есть основания полагать, что задержанная поддерживала Вооруженные силы Украины с помощью перевода денег и направления посылок.

Материалы собранные оперативниками переданы в управление СК РФ по Запорожской области. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причастных к террористической деятельности.